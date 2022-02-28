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В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции

28 февраля 2022 17:44
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992 подростка уже сделали прививку от COVID-19.

В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции. 992 подростка уже сделали прививку от COVID-19.

Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), которая предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения от 12 до 17 лет. Прививочные пункты развернуты в 8 медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани.

«В Сызранской городской поликлинике работают два детских отделения, на сегодняшний день привито 124 подростка, - рассказала заведующая детской поликлиникой № 1 Сызранской городской поликлиники Татьяна Пискунова. - Все ребята перенесли прививку хорошо, без осложнений. Проводим вакцинацию детскому населению с 12 до 17 лет по заявлению родителей. Перед прививкой обязательный осмотр врача, который оценивает состояние подростка и определяет наличие или отсутствие противопоказаний. Важно, чтобы каждый подумал о своём здоровье и здоровье своих близких, и минимизировал риски заболевания COVID-19 с помощью вакцинации».

Жительница Сызрани Светлана Трофимова пришла в пункт вакцинации вместе с дочерью Екатериной.

«Мы с мужем сделали прививки и решили, что важно в такое время защитить от инфекции и ребёнка, - отметила Светлана Петровна. – Прививаться надо, чтобы не болеть. Мы доверяем медицине».

Вакцинация проводится только после осмотра врача-педиатра. Врач после консультации определяет наличие или отсутствие противопоказаний. Среди противопоказаний к вакцинации выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов для подростков размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Вакцинация проводится по предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.

Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.

Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени родителя (законного представителя) ребенка. При достижении ребенком 15 лет и старше согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и родителем (законным представителем) ребенка. При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка. Все документы заполняются на месте.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Коронавирус

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