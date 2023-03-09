В подразделения Похвистневской больницы города и района за последний трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей

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Целевое обучение, «подъемные» при трудоустройстве, служебное жилье и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в подразделения Похвистневской больницы города и района. За последний год в учреждение трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей, а также участники программы «Земский доктор» — врач-терапевт терапевтического отделения стационара, врач-невролог и участковый педиатр Алькинской врачебной амбулатории.



Врач-терапевт Николай Микаскин обучался в Самарском государственном медицинском университете по целевому договору. Завершив обучение в ординатуре по специальности «Терапия», он устроился на работу в терапевтическое отделение Похвистневской центральной больницы города и района.



«Я родом из Похвистневского района и был рад вернуться на малую родину, помогать землякам. Многие пациенты мне хорошо знакомы, — рассказывает Николай Александрович. — Моя супруга тоже медик по образованию, сейчас она в декретном отпуске. При трудоустройстве нам оказали очень хорошую поддержку в решении жилищного вопроса, помогли определить ребенка в детский сад. На единовременное пособие для участников программы — миллион рублей — мы приобрели жилье».



По словам главного врача учреждения Евгения Разумова, при заключении договора о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры медучреждение предоставляет молодым специалистам такие меры поддержки, как ежемесячные денежные выплаты и возмещение арендной платы за жилье. При трудоустройстве по наиболее востребованным и дефицитным специальностям выпускники получают "подъемные" в размере 200 тысяч рублей.



«Эти меры государственной поддержки ежегодно помогают привлекать в район врачей и средний медицинский персонал, обеспечивать подразделения квалифицированными специалистами. К каждому молодому коллеге прикрепляем наставника, который помогает на практике освоить азы профессии и социализироваться в коллективе», — отмечает Евгений Анатольевич.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по привлечению в больницы и поликлиники региона медработников ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.



При трудоустройстве в населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве на удаленных территориях составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Фото: минздрав СО