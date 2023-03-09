В подразделения Похвистневской больницы города и района за последний трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Матч «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 10 марта в Санкт-Петербурге.
Футболистки «Крыльев Советов» готовятся к старту Суперлиги   
Во время встречи обсуждались итоги работы ведомства за прошлый год, а также ключевые задачи на текущий.
Дмитрий Азаров встретился с начальником Самарской таможни
Молодогвардейцы, депутаты и партийный актив поздравили с Международным женским днем тех, кто обеспечивает нашим бойцам надежный тыл.
8 Марта цветы и поздравления получали жёны и матери самарцев - участников СВО
Всего были переданы денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей
Самарский врач-патологоанатом, обвиняемый в получении взяток за информацию об умерших, предстанет перед судом
Специалисты рассказали школьникам в чем заключается опасность выхода на весенний лед водоемов и продемонстрировали тематический видеофильм.
Учащиеся Самарского казачьего кадетского корпуса узнали об опасности выхода на весенний лед водоемов
В ИК-15 Самарской области состоялся юмористический конкурс «Мисс Уймись 2023»
В ИК-15 Самарской области состоялся юмористический конкурс «Мисс Уймись 2023»
Определить жизненный путь Анне помог случай.
Анна Осипова из Малой Царевщины постигает козоводство, успешно развивает свою ферму, мечтает о личной сыроварне
В 1968 году он трагически погиб в авиационной катастрофе в окрестностях деревни Новоселове Владимирской области. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
Сегодня исполняется 89 лет со дня рождения Юрия Гагарина
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.55
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В подразделения Похвистневской больницы города и района за последний трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей

9 марта 2023 14:44
152
А также участники программы «Земский доктор» — врач-терапевт терапевтического отделения стационара, врач-невролог и участковый педиатр Алькинской врачебной амбулатории.

Целевое обучение, «подъемные» при трудоустройстве, служебное жилье и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в подразделения Похвистневской больницы города и района. За последний год в учреждение трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей, а также участники программы «Земский доктор» — врач-терапевт терапевтического отделения стационара, врач-невролог и участковый педиатр Алькинской врачебной амбулатории.

Врач-терапевт Николай Микаскин обучался в Самарском государственном медицинском университете по целевому договору. Завершив обучение в ординатуре по специальности «Терапия», он устроился на работу в терапевтическое отделение Похвистневской центральной больницы города и района.

 «Я родом из Похвистневского района и был рад вернуться на малую родину, помогать землякам. Многие пациенты мне хорошо знакомы, — рассказывает Николай Александрович. — Моя супруга тоже медик по образованию, сейчас она в декретном отпуске. При трудоустройстве нам оказали очень хорошую поддержку в решении жилищного вопроса, помогли определить ребенка в детский сад. На единовременное пособие для участников программы — миллион рублей — мы приобрели жилье».

По словам главного врача учреждения Евгения Разумова, при заключении договора о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры медучреждение предоставляет молодым специалистам такие меры поддержки, как ежемесячные денежные выплаты и возмещение арендной платы за жилье. При трудоустройстве по наиболее востребованным и дефицитным специальностям выпускники получают "подъемные" в размере 200 тысяч рублей.

 «Эти меры государственной поддержки ежегодно помогают привлекать в район врачей и средний медицинский персонал, обеспечивать подразделения квалифицированными специалистами. К каждому молодому коллеге прикрепляем наставника, который помогает на практике освоить азы профессии и социализироваться в коллективе», — отмечает Евгений Анатольевич.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по привлечению в больницы и поликлиники региона медработников ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

При трудоустройстве в населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве на удаленных территориях составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С января 2023 года в Самарской области проводится расширенный скрининг новорожденных детей на 36 наследственных и врожденных заболеваний.
09 марта 2023, 14:57
Армен Бенян: «Более 4 200 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг»
С января 2023 года в Самарской области проводится расширенный скрининг новорожденных детей на 36 наследственных и врожденных заболеваний.   Здравоохранение
84
Сейчас рабочие устанавливают современное оборудование и мебель.
07 марта 2023, 22:47
Новое медучреждение для жителей Красноярского района готовят к открытию
Сейчас рабочие устанавливают современное оборудование и мебель. Здравоохранение
696
«Здоровье ребенка формируется во внутриутробный период».
07 марта 2023, 17:26
Самарские врачи напоминают о важности планирования беременности и заботы о репродуктивном здоровье
«Здоровье ребенка формируется во внутриутробный период». Здравоохранение
632
Здравоохранение
Ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери — кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина.
9 марта 2023  15:13
Специалист диетолог минздрава СО рассказала о правилах здорового питания во время беременности   
114
С января 2023 года в Самарской области проводится расширенный скрининг новорожденных детей на 36 наследственных и врожденных заболеваний.
9 марта 2023  14:57
Армен Бенян: «Более 4 200 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг»
106
А также участники программы «Земский доктор» — врач-терапевт терапевтического отделения стационара, врач-невролог и участковый педиатр Алькинской врачебной амбулатории.
9 марта 2023  14:44
В подразделения Похвистневской больницы города и района за последний трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей
152
Физиолог оценила влияние магнитных бурь на здоровье
9 марта 2023  09:57
Физиолог оценила влияние магнитных бурь на здоровье
228
8 марта 2023  13:30
В России создали тест-анализатор для оперативного выявления вирусов
369
Сейчас рабочие устанавливают современное оборудование и мебель.
7 марта 2023  22:47
Новое медучреждение для жителей Красноярского района готовят к открытию
701
Все женщины, которые решились стать донорами, получили особые подарки от Службы Крови. 
7 марта 2023  17:54
Во всех отделениях Службы крови СО прошли праздничные мероприятия для доноров под названием «От женщин с любовью»
968
«Здоровье ребенка формируется во внутриутробный период».
7 марта 2023  17:26
Самарские врачи напоминают о важности планирования беременности и заботы о репродуктивном здоровье
634
Заместитель министра представил доклад об итогах работы ведомства и медицинских организаций с обращениями и сообщениями граждан в 2022 году.
6 марта 2023  18:44
В Общественной палате региона обсудили вопросы общественного контроля в сфере здравоохранения
660
Проводится около 3 000 микрохирургических операций.
6 марта 2023  16:22
Ежегодно в больнице Ерошевского консультируют более 15 тысяч пациентов с глаукомой
664
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5220
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16797
Весь список
В центре внимания
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
132
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
197
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
561
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
2469
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
500
Весь список