В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»

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Совещание с регионами провел полномочный представитель Президента России Игорь Комаров.



Проект «Ментальное здоровье» реализуется с 2019 года.



Полпред подчеркнул, что «за период реализации проекта в сфере здравоохранения приняты решения, позволившие организовать систему раннего выявления детей с расстройствами аутистического спектра. Так, если в 2021 году расстройство было диагностировано всего у 3565 детей, то в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза – 13748 случаев».



С момента постановки диагноза ребенок сразу начинает получать помощь от квалифицированных специалистов, которые проходят бесплатное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Важным аспектом также является и информирование родителей о мерах диагностики и помощи детям с РАС.



Положительные результаты есть также в обучении и адаптации детей с РАС. Игорь Комаров отметил: «В 2021 году образовательные услуги получали 387 малышей в детских садах и всего 69 детей в школах. Сейчас в детсадах их стало больше в 10 раз, в школах округа – в 100 раз».

Фото: минздрав СО