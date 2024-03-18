В Красноярском районе сотрудникам скорой помощи напомнили о ПДД

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С целью профилактики ДТП с участием машин скорой медицинской помощи сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района провели рабочую встречу с сотрудниками и водительским составом станции скорой помощи.

Госавтоинспекторы напомнили, что от грамотных действий водителей скорой помощи зависит жизнь людей, нуждающихся в экстренной помощи. Однако во время поездки в медицинское учреждение они не должны забывать о безопасности дорожного движения и не подвергать опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения.

Капитан полиции Шуриева Динара инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения разъяснила меры административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения при неотложном доставлении больного в медицинские учреждения, при отступлении требований ПДД об обязательном использовании специальных сигналов и звуковой сирены. При проезде перекрестков водители также должны убедиться, что машину скорой медицинской помощи увидели участники дорожного движения и уступают ей дорогу.

Участники встречи поблагодарили сотрудников полиции за проведенные мероприятие и задали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.