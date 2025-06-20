В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 3 тысяч подростков трудоустроит молодежный центр «Самарский»
Более 3 тысяч подростков трудоустроит молодежный центр «Самарский»
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
Жительнице Самары социальный контракт помог превратить любимое хобби в прибыльное дело
Жительнице Самары социальный контракт помог превратить любимое хобби в прибыльное дело
22 июня пройдет всероссийская акция «Минута молчания»
22 июня пройдет всероссийская акция «Минута молчания»
На стадионе «Орбита» прошла беговая эстафета в рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ»
На стадионе «Орбита» прошла беговая эстафета в рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ»
Минцифры усилит защиту пользователей маркетплейсов
Минцифры усилит защиту пользователей маркетплейсов
Тольятти и Самара выбирают Азию: спрос на азиатские продукты вырос на 19%
Тольятти и Самара выбирают Азию: спрос на азиатские продукты вырос на 19%
ЦБ опустил официальный курс евро ниже 90 рублей
ЦБ опустил официальный курс евро ниже 90 рублей
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава

20 июня 2025 09:37
167
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава с использованием персонифицированных титановых аугментов. Благодаря этому пациенту с обширными костными дефектами бедренной и большеберцовой костей удалось восстановить функцию коленного сустава и опороспособность конечности. Титановые аугменты были изготовлены по индивидуальным параметрам пациента в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

Пациенту Игорю 64 года, из них 45 лет он проработал учителем физкультуры в местной школе.

Игорю поставили диагноз артроз и выполнили тотальное эндопротезирование коленного сустава. Следующие 12 лет его ничего не беспокоило, но в 2023 году мужчина снова пришел на прием — у него развилась перипротезная инфекция.

«В случае выявления у пациента хронической перипротезной инфекции мы реализуем принятый во всем мире протокол двухэтапного оперативного лечения, — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиник СамГМУ, д.м.н., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Самарской области Дмитрий Кудашев. - На первом этапе удаляем все компоненты эндопротеза, потому что именно на них формируется микробная биопленка. На место удалённого эндопротеза устанавливаем артикулирующий антибактериальный спейсер — временное устройство, которое конструктивно очень похоже на эндопротез, но части этого спейсера изготавливаются из костного цемента, в который мы при замешивании добавляем антибиотик. После имплантации спейсера происходит выделение антибактериального препарата в окружающие мягкие ткани и кость, и это приводит к купированию инфекции изнутри. Дополнительно пациенту назначается длительный курс системной антибиотикотерапии — сначала внутривенно, а после выписки - в таблетированной форме. Особенность нашего пациента в том, что у него есть лекарственная непереносимость ванкомицина — антибиотика, который является наиболее эффективным и часто применяемым при изготовлении спейсера. Поэтому при установке спейсера в 2023 году мы добавили в цемент два других антибиотика — амикацин и цефазолин». 

Но через два месяца Игорь снова обратился в Клиники СамГМУ с рецидивом инфекции. Ему выполнили повторную операцию: старый спейсер поменяли на новый, также артикулирующий, но уже с другим антибиотиком. 

Перед врачами Центра ревизионного эндопротезирования суставов Клиник СамГМУ стоял выбор: убрать спейсер, выполнить артродез и оставить ногу с укорочением и без движений в суставе, или найти решение, которое помогло бы пациенту вернуться к обычной жизни. Этот вариант сопровождался крайне сложной проблемой - обширные дефекты костной ткани нельзя было заместить с помощью использования ревизионных эндопротезов. Тогда у врачей появилась идея заполнить недостающую часть кости аугментами, изготовленными в соответствии «отзеркаленной» анатомией здорового коленного сустава. Игорю сделали КТ правой ноги, на основе которой совместно с инженерами НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ была построена 3D-модель. После наложения трёхмерных моделей коленных суставов пациента друг на друга стали понятны объём и геометрия дефектов костной ткани на поражённой ноге.

Дмитрий Кудашев подчеркнул, что для Самарского региона такой опыт был уникальным.

«Использование индивидуальных аугментов — это не что-то новое для ведущих специализированных федеральных центров страны. Но для нас это был первый опыт именно в отношении коленного сустава. Несмотря на то, что мы уже давно применяем персонифицированные 3D-компоненты при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава, – к этой операции подготовка шла в течение нескольких месяцев», – говорит заведующий отделением.

Теперь пациенту предстоит реабилитация, после чего он сможет вернуться к обычной жизни.

«Очень скучаю по своим ученикам и по работе. А еще я — счастливый дед, у меня четыре внука. Труд проделан, конечно, феноменальный, низкий поклон врачам. Весь коллектив заряжал такой уверенностью, что даже не было мысли, что что-то не получится», — говорит Игорь.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава
20 июня 2025  09:37
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава
167
Около 17 тысяч жителей Октябрьского района получают медицинскую помощь в обновленных условиях.
19 июня 2025  17:40
В терапевтическом отделении №3 Самарской горбольницы №4 проведен капитальный ремонт
400
Ранее при таком диагнозе пациентам проводили ампутацию пораженной конечности, поскольку сохранить сустав было невозможно.
19 июня 2025  16:32
️Слаженная работа врачей и биоинженеров: в Самарском онкодиспансере молодой девушке удалили опухоль и сохранили ногу
604
Наиболее простые, доступные и эффективные виды двигательной активности — ходьба, бег, плавание или занятия спортом.
19 июня 2025  16:22
Самарский врач-кардиолог: «Низкая физическая активность увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 30%»
444
Семья Рудзиевых — врачебная династия.
19 июня 2025  14:58
«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединился врач-отоларинголог
441
При выписке льготного рецепта пациенты получат возможность выбрать способ его обеспечения
19 июня 2025  10:53
При выписке льготного рецепта пациенты региона получат возможность выбрать способ его обеспечения
315
Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку.
18 июня 2025  16:29
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, какое влияние на детский организм оказывает физическая активность
634
Медучреждению переданы 3 машины Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь», которые используются для транспортировки маломобильных пациентов в стационар, оказания неотложной медицинской помощи на дому и доставки лекарственных препаратов.
18 июня 2025  15:32
Четыре новых автомобиля поступили в автопарк Шенталинской ЦРБ
481
Ранее частные медицинские организации проводили периодический медицинский осмотр сотрудников на территории предприятия, а после их приглашали в медицинское учреждение по месту жительства для прохождения диспансеризации.
18 июня 2025  15:21
Минздрав и частные медцентры организуют совместные диспансеризацию и периодические медосмотры работающих граждан на предприятиях региона
694
Наш иммунитет – это клетки, которые борются с бактериями и вирусами. Как физические нагрузки помогают им работать эффективнее?
17 июня 2025  14:57
Врач-терапевт Безенчукской ЦРБ: "Регулярные физические нагрузки снижают риск развития инфекций и воспалений"
721
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14902
Весь список
В центре внимания
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
39
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
100
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025  11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
116
Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года.
19 июня 2025  23:02
ПМЭФ-2025: Губернатор Вячеслав Федорищев обеспечил региону 760 млн рублей инвестиций в развитие электрологистики
418
«Русклимат» построит логистический комплекс в Самарской области.
19 июня 2025  19:01
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев подписал соглашение о создании крупнейшего логистического комплекса климатического оборудования
623
Весь список