В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава с использованием персонифицированных титановых аугментов. Благодаря этому пациенту с обширными костными дефектами бедренной и большеберцовой костей удалось восстановить функцию коленного сустава и опороспособность конечности. Титановые аугменты были изготовлены по индивидуальным параметрам пациента в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

Пациенту Игорю 64 года, из них 45 лет он проработал учителем физкультуры в местной школе.

Игорю поставили диагноз артроз и выполнили тотальное эндопротезирование коленного сустава. Следующие 12 лет его ничего не беспокоило, но в 2023 году мужчина снова пришел на прием — у него развилась перипротезная инфекция.

«В случае выявления у пациента хронической перипротезной инфекции мы реализуем принятый во всем мире протокол двухэтапного оперативного лечения, — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиник СамГМУ, д.м.н., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Самарской области Дмитрий Кудашев. - На первом этапе удаляем все компоненты эндопротеза, потому что именно на них формируется микробная биопленка. На место удалённого эндопротеза устанавливаем артикулирующий антибактериальный спейсер — временное устройство, которое конструктивно очень похоже на эндопротез, но части этого спейсера изготавливаются из костного цемента, в который мы при замешивании добавляем антибиотик. После имплантации спейсера происходит выделение антибактериального препарата в окружающие мягкие ткани и кость, и это приводит к купированию инфекции изнутри. Дополнительно пациенту назначается длительный курс системной антибиотикотерапии — сначала внутривенно, а после выписки - в таблетированной форме. Особенность нашего пациента в том, что у него есть лекарственная непереносимость ванкомицина — антибиотика, который является наиболее эффективным и часто применяемым при изготовлении спейсера. Поэтому при установке спейсера в 2023 году мы добавили в цемент два других антибиотика — амикацин и цефазолин».

Но через два месяца Игорь снова обратился в Клиники СамГМУ с рецидивом инфекции. Ему выполнили повторную операцию: старый спейсер поменяли на новый, также артикулирующий, но уже с другим антибиотиком.

Перед врачами Центра ревизионного эндопротезирования суставов Клиник СамГМУ стоял выбор: убрать спейсер, выполнить артродез и оставить ногу с укорочением и без движений в суставе, или найти решение, которое помогло бы пациенту вернуться к обычной жизни. Этот вариант сопровождался крайне сложной проблемой - обширные дефекты костной ткани нельзя было заместить с помощью использования ревизионных эндопротезов. Тогда у врачей появилась идея заполнить недостающую часть кости аугментами, изготовленными в соответствии «отзеркаленной» анатомией здорового коленного сустава. Игорю сделали КТ правой ноги, на основе которой совместно с инженерами НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ была построена 3D-модель. После наложения трёхмерных моделей коленных суставов пациента друг на друга стали понятны объём и геометрия дефектов костной ткани на поражённой ноге.

Дмитрий Кудашев подчеркнул, что для Самарского региона такой опыт был уникальным.

«Использование индивидуальных аугментов — это не что-то новое для ведущих специализированных федеральных центров страны. Но для нас это был первый опыт именно в отношении коленного сустава. Несмотря на то, что мы уже давно применяем персонифицированные 3D-компоненты при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава, – к этой операции подготовка шла в течение нескольких месяцев», – говорит заведующий отделением.

Теперь пациенту предстоит реабилитация, после чего он сможет вернуться к обычной жизни.

«Очень скучаю по своим ученикам и по работе. А еще я — счастливый дед, у меня четыре внука. Труд проделан, конечно, феноменальный, низкий поклон врачам. Весь коллектив заряжал такой уверенностью, что даже не было мысли, что что-то не получится», — говорит Игорь.