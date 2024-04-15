127

Сергей Кузнецов: ключевой приоритет учреждений службы крови - обеспечение 100% безопасности процедуры для донора



О том, как происходит процедура донации и соблюдаются все мероприятия по ее безопасности рассказал директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов:



«Здоровые доноры, которые регулярно сдают кровь — это основа донорского движения и гарантия того, что в нужный момент пациент будет обеспечен необходимым объемом компонентов донорской крови для спасения жизни. Поэтому одним из ключевых приоритетов учреждений службы крови является обеспечение 100% безопасности процедуры сдачи крови и ее компонентов для донора.



Для решения этой задачи принимаются следующие меры:

