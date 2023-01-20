Самарские врачи рассказывают об опасности  курения электронных сигарет

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Специалисты Самарского областного клинического наркологического диспансера проводят работу по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков. Особое внимание на тематических встречах уделяется разъяснению опасности курения электронных сигарет – вейпов.

Как отмечают специалисты, курение вейпов для подростков имеет как ближайшие последствия в виде острых отравлений, так и отдалённые – появление хронических заболеваний. Токсичные (никотин, акролеин), канцерогенные (формальдегид, ацетальдегид) вещества «бьют» по растущему организму, отражаясь на функционировании всех органов и систем.

На днях об опасности вейпов сотрудники Чапаевского наркологического отделения рассказали учащимся местной школы.

«Испытывая кислородное голодание, головной мозг тормозит деятельность, что отражается на когнитивном функционировании подростков в виде снижения концентрации, переключаемости внимания, снижения объема памяти. Подростковый возраст является наиболее уязвимым в отношении действия внешних провокаций. Отсутствие жизненного опыта и трудности в прогнозировании последствий собственного поведения, любознательность, ориентация на принятие и значимость в кругу сверстников, поведенческая реакция псевдовзрослости приводят к тому, что дети начинают экспериментировать. Это становится основной причиной в соприкосновении подростков с психоактивными веществами. Курение вейпа нередко оказывается трамплином в погружении подростков в мир аддикций, то есть в зависимость», — отметила медицинский психолог Ольга Катунина.

Большинство смесей, как и табачные изделия, содержат никотин, следовательно, все виды негативного воздействия на организм этого вещества присущи и электронным сигаретам.

«В силу высокой токсичности веществ, образующихся при нагревании компонентов, входящих в состав курительных жидкостей, неокрепший молодой организм подвержен высокому риску формирования хронических заболеваний. Эти отдалённые последствия в первую очередь отражаются на дыхательной системе, провоцируя у подростков возникновение хронического бронхита, бронхиальной астмы, альвеолита лёгких, пневмонита. Курение или парение электронных сигарет может в будущем спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, в том числе хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца», — отметила медицинский психолог Ольга Катунина.

Также у подростков при использовании вейпов наблюдаются нарушения со стороны эмоциональной сферы: они становятся более раздражительными, снижается стрессоустойчивость.

Фото: минздрав СО