Самарские врачи исправили врожденную деформацию бедра у 12-летнего подростка.

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Специалисты Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой впервые провели сложную операцию пациенту с торсионной деформацией проксимального отдела бедра, применив специальный (интрамедуллярный) стержень, что позволило вернуть опору на конечность без применения гипса уже на вторые сутки.

Родители 12-летнего пациента обратились с жалобами на выраженное нарушение походки и неправильную установку стоп при ходьбе. Врачи провели необходимые диагностические исследования, по результатам которых пациенту диагностировали врожденную деформацию верхнего отдела бедренной кости, сопровождающуюся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениям.

«У маленьких детей данный анатомический дефект со временем трансформируется, однако в этом случае так не произошло. Избыточное скручивание верхнего отдела бедренной кости, обусловленное неправильным развитием сустава, влечет за собой нарушение двигательной функции», - отметил главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Павел Рыжов.

Для коррекции деформации врачи-травматологи-ортопеды впервые в регионе применили блокируемый остеосинтез специальным интрамедуллярным стержнем, который проходит внутри костномозгового канала. Он используется при корригирующей деторсионной остеотомии бедренной кости, направленной на исправление деформации кости. До операции угол деформации составлял 34 градуса, после - 19 градусов.

«Операция довольно сложная, но эффективность ее применения значительно выше, чем наложение гипсовых повязок или использование иных методов остеосинтеза. Через небольшой разрез кожи около 5 см в костномозговой канал вводится стержень в правильном положении. Особенность данного вида операции – пациент может встать на ноги уже на следующий день,"- рассказал Павел Викторович.

Операция длилась около 2-2,5 часов. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти реабилитационный курс лечения и восстановиться, после чего он может даже возобновить занятия спортом.

Напомним, специалисты хирургического отделения Самарской областной клинической больницы им. Н.Н.Ивановой оказывают медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет и проводят операции по широкому спектру направлений, включая неонатальную хирургию, абдоминальные, торакальные, онкологические и ортопедические вмешательства. Только за три месяца 2025 года в учреждении проведено около 1500 операций, в том числе высокотехнологичных.

Фото: минздрав СО