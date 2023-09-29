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Специалисты Самарского кардиологического диспансера им.В.П. Полякова впервые провели новую операцию - трансапикальная имплантация протеза аортального клапана. Инновационный вид лечения помогает пациентам с критическим стенозом аортального клапана в возрасте старше 80 лет.



Метод, который впервые в России применили коллеги из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Пенза, теперь доступен и в Самарской области.



Трансапикальная имплантация протеза аортального клапана – это метод хирургического вмешательства, при котором протез вводится через апикальную часть левого желудочка сердца и развертывается в аорте. Основное преимущество - это менее инвазивная процедура по сравнению с открытым хирургическим доступом. Она не требует разреза грудины и использования искусственного кровообращения, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациента.



Такая операция занимает меньше времени, чем открытое хирургическое вмешательство. Это позволяет сократить время нахождения пациента под общим наркозом и уменьшить риск связанных с этим осложнений. Пациенты обычно быстро восстанавливаются и могут вернуться к своей обычной активности.



Также данное вмешательство имеет относительно низкий риск осложнений - инфекции, кровотечения и повреждения окружающих тканей. Это делает метод менее опасным для пациентов, особенно пожилого и старческого возраста.



«Мы совместно с коллегами из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Воеводиным Андреем Борисовичем и Алленовым Алексеем Александровичем провели новую для диспансера операцию. Трансапикальная имплантация протеза аортального клапана — это инновационный и эффективный метод лечения пороков аортального клапана. Выполняется он тем пациентам, кому противопоказано традиционное оперативное вмешательство ввиду высокого риска. Как правило, пациенты с критическим стенозом аортального клапана в возрасте старше 80 лет могут не перенести традиционную операцию. Теперь новые вмешательства будут проводиться и у нас в регионе для таких пациентов, что, несомненно, скажется на продолжительности и качестве жизни наших пациентов», - рассказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по хирургии областного кардиодиспансера, врач-кардиохирург Дмитрий Кузнецов.



Кардиохирурги успешно провели операции двум пациентам с критическим стенозом аортального клапана и тяжелой сопутствующей патологией в возрасте 83 и 86 лет. В настоящее время пациенты находятся под наблюдением медицинских работников.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Самарской области