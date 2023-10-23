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С начала сентября в регион поставлены всего более 1,3 млн доз вакцин от гриппа

23 октября 2023 14:24
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Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте.

В регион поступили более 165 тысяч доз вакцины от гриппа. В Самарскую область осуществлена федеральная поставка вакцины "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослых. В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.

С начала сентября в регион поставлены всего более 1,3 млн доз вакцин от гриппа для взрослого и детского населения.

"Благодаря федеральным поставкам мы охватываем профилактическими прививками население из групп риска. По Национальному календарю бесплатную вакцинацию от гриппа проходят дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, пожилые граждане, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Медицинские работники уже привили более 30 % от численности населения нашей области. Призываем всех, кто еще не успел пройти вакцинацию, посетить прививочный кабинет в ближайшие дни», - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте. Адреса, телефоны и информацию о наличии вакцин можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

«Мы рекомендуем руководителям различных организаций на территории региона также ответственно подойти к защите здоровья своих сотрудников и организовать вакцинацию от гриппа за счет средств работодателей. Иммунизация сотрудников позволит создать коллективный иммунитет. Напомню, что иммунитет после прививки у человека формируется в течение нескольких недель. Поэтому сделать прививки нужно успеть осенью», - напомнил Илья Сиротко.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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