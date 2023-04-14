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Россияне рассказали, как выбирают врачей

14 апреля 2023 12:54
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Россияне рассказали, как выбирают врачей

Четверть россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых и близких, 15% — по территориальному признаку, чтобы было ближе к дому или работе. Еще 12% изучают отзывы в интернете, чтобы найти нужного специалиста, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса. 

28% россиян рассказали, что у них есть негативный опыт лечения, поэтому теперь они выбирают докторов очень трепетно. Главными признаками профессионализма врача для россиян являются его квалификация (29%), большой опыт работы (25%) и плотная запись на прием (12%).

39% опрошенных считают: чем старше врач, тем он опытнее. Для 36% возраст врача не имеет значения.

Пол медика для 40% респондентов не играет роли, но треть респондентов предпочтут врача-женщину. Любопытно, что данный вариант практически в равной степени выбрали мужчины и женщины.

Что касается внешности доктора, то она важна только 38% — они не пойдут к врачу, который им не понравился на фото.

Перед приемом многие читают отзывы о враче, к которому планируют идти.  30% делают это всегда, а 45% - время от времени. Если в интернете будет много негативных отзывов о враче, то 48% точно не пойдут к нему на прием, а треть респондентов отменят запись, если будет какая-то альтернатива.

Если врач устроит респондентов полностью, 38% будут ходить к нему постоянно.

За первичную консультацию 52% опрошенных готовы заплатить не более 1500 рублей, а 30% - от 1500 до 3000 рублей.

«Как показал опрос, многие россияне, пользующиеся платной медициной, не готовы платить за консультацию врача более 1500 рублей. Но, учитывая, что обычно требуется несколько приемов у доктора, а также дополнительные анализы и исследования, общая сумма лечения все равно оказывается достаточно высокой. Хорошим решением может стать сочетание очных приемов с телемедициной. Это помогает сэкономить не только время, но и деньги. Например, полис «Росгосстраха» «Доктор онлайн», в который входят безлимитные онлайн-консультации терапевта и узкопрофильных врачей, стоит 2100 рублей за полгода», — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Теги: Опрос

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