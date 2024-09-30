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Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи — таковы результаты исследования китайских ученых. На первом месте находится Япония, где от миопии — близорукости — страдают почти 86% детей и подростков. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%). Офтальмологи подтверждают рост распространения миопии во всем мире и объясняют ее использованием гаджетов, пишет Коммерсантъ.

Все больше россиян вынуждены корректировать зрение с детских лет.

Китайские ученые провели систематический обзор и метаанализ 276 медицинских исследований из 50 стран с общей выборкой почти 5,5 млн человек в возрасте от 5 до 19 лет. Результаты их работы опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology. Статистика разных стран показала: глобальная распространенность миопии среди детей (5–12 лет) и подростков (13–19 лет) составляет 30,47%. При этом за последние три десятилетия она значительно возросла: в 1990–2000 годах миопия была зафиксирована лишь у 24% представителей этой возрастной группы. По оценкам ученых, наиболее широко миопия среди молодежи распространена в Японии (85,95%), за ней следуют Южная Корея (73,94%) и Россия (46,17%). Если же сравнивать географические регионы, то больше всего несовершеннолетних с близорукостью проживает в Азии (35,22%), а наименьшее число — в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (3,75%).

Также исследователи обнаружили интересную закономерность: близорукость чаще встречается среди подростков, а не среди детей. Кроме того, распространенность миопии выше у девочек и жителей городов. Ученые смоделировали, как дальше будут развиваться события при сохранении существующей тенденции. По их прогнозам, к 2050 году на планете будут жить уже более 740 млн человек до 19 лет с близорукостью — 40% от всей этой возрастной группы.

Фото: pxhere.com