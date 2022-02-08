Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности
В Ставропольском районе пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере
В Ставропольском районе пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере
В Самаре иномарка сбила пенсионерку
В Самаре иномарка сбила пенсионерку
В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке
В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке
Самарский государственный аграрный университет: наука ради качества жизни
Самарский государственный аграрный университет: наука ради качества жизни
Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис «Цифровая экосистема HUB»
Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис «Цифровая экосистема HUB»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-0.37
EUR 86.52
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19

8 февраля 2022 12:15
54
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19

На станциях скорой медицинской помощи продолжается работа специальных бригад, осуществляющих  централизованную доставку пациентов с COVID-19 на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. Специалисты уже отработали почти 2500 вызовов.
Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов региона в ноябре 2021 года  созданы отделения неотложной помощи пациентам с COVID-19.
Для работы службы городским станциям Самары, Тольятти и Сызрани  переданы 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, основная нагрузка приходится на амбулаторно-поликлиническое звено. Задача службы неотложной помощи — обеспечить оперативную доставку пациентов на обследование и при необходимости в стационар с минимальным риском дальнейшего распространения инфекции. На базе нашего учреждения сформировано 9 бригад для оказания неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — рассказал главный врач Самарской городской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.
К пациентам такие бригады приезжают по вызову врача-терапевта, сообщает Минздрав региона.
«Бригада выезжает к пациенту и в соответствии с решением лечащего врача доставляет его в медучреждение, — пояснил старший фельдшер центральной подстанции Самарской городской станции скорой медицинской помощи Павел Содобаев. — Автомобили Lada Largus, которые мы получили специально для обеспечения работы бригад неотложной помощи, благодаря своей маневренности особенно удобны в использовании».

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
07 февраля 2022, 20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон. Политика
677
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
07 февраля 2022, 13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
На седьмое февраля в регионе за сутки госпитализировано 215 пациентов с коронавирусом. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
551
ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2
07 февраля 2022, 12:01
Российские тесты способны выявить заражение новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2
Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
366
Здравоохранение
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
8 февраля 2022  12:15
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
54
Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис «Цифровая экосистема HUB»
8 февраля 2022  11:21
Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис «Цифровая экосистема HUB»
97
Как дистанционно оформить больничный в Самарской области
7 февраля 2022  14:00
Как дистанционно оформить больничный в Самарской области
633
Фастфуд и сладости мешают выздоровлению от коронавируса
6 февраля 2022  12:09
Фастфуд и сладости мешают выздоровлению от коронавируса
640
Названы самые вредные алкогольные напитки
6 февраля 2022  10:55
Названы самые вредные алкогольные напитки
643
Главврача клиники Евгения Попова арестовали.
4 февраля 2022  19:01
Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов после обследования в медцентре в Петербурге
944
Центр оснащен современным диагностическим оборудованием экспертного класса, которое соответствует по уровню областному онкоцентру.
4 февраля 2022  17:50
Более 100 пациентов прошли необходимые обследования в новом центре онкологической помощи больницы № 6
1159
Пройти диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля.
3 февраля 2022  19:25
4 февраля стартует Всероссийский онкологический диктант
842
Врач назвала настораживающие симптомы ОРВИ у пожилых
3 февраля 2022  12:19
Врач назвала настораживающие симптомы ОРВИ у пожилых
873
За год в Самарском областном кардиодиспансере выполнено более пяти тысяч операций
2 февраля 2022  13:56
За год в Самарском областном кардиодиспансере выполнено более пяти тысяч операций
962
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
4406
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2022  12:18
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
35
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
8 февраля 2022  10:49
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
111
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
7 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
687
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
7 февраля 2022  13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
554
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
7 февраля 2022  13:21
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
370
Весь список