Пациенты Похвистневской больницы получают медпомощь в новом приемно-диагностическом отделении

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В новом корпусе Похвистневской центральной больницы города и района сосредоточены возможности для оказания неотложной и экстренной, а также плановой консультативной помощи детям и взрослым с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической. Новые условия для оказания медицинской помощи созданы в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Первых пациентов специалисты приняли в январе этого года. В подразделении размещаются процедурный кабинет, клиническая и биохимическая лаборатории, рентгенологическое отделение, кабинеты электро-, эхокардиографии и ультразвуковой диагностики, противошоковые палата, эндоскопическое отделение, что позволяет в кратчайшие сроки провести комплексное обследование и определить дальнейшую маршрутизацию пациента, а при необходимости — стабилизировать его состояние. Для приема больных инфекционного профиля оборудованы фильтр-боксы.



«В корпусе всё продумано до мелочей — таким образом, чтобы пациент мог пройти необходимые процедуры, диагностические исследования и консультации без лишних перемещений. Все кабинеты находятся на первом этаже, вся диагностическая база — под рукой, — отметил заведующий отделением, врач-травматолог Евгений Афтафуров. — Отделение оснащено современной медтехникой. Мы получили 256 единиц оборудования, включая тяжелое — стационарный и два передвижных рентгенодиагностических аппарата, системы ультразвуковой визуализации, новейшие аппараты эндоскопической диагностики».



В круглосуточном режиме работают 8 врачей: хирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, терапевт, педиатр, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. Ранее специалисты оказывали помощь жителям в других лечебно-диагностических подразделениях Похвистневской больницы.



«Для работы в приемно-диагностическом отделении все врачи прошли дополнительную подготовку. Также мы приняли на работу молодых специалистов — медицинскую сестру, санитарку и младшую медицинскую сестру», — пояснил главный врач учреждения Евгений Разумов.



Евгений Анатольевич подчеркнул, в рамках нацпроекта обновляются и другие подразделения больницы. Так, в 2022 году в селе Красные Ключи возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, в селе Старый Аманак построен новый офис врача общей практики.



Напомним, региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в регионе планируется возведение 21 нового объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО