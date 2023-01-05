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Будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.
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Минздрав России: жаропонижающие препараты у детей нельзя совмещать или чередовать

5 января 2023 15:24
61
Будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.

Важно помнить, что повышение температуры — это защитная реакция организма, которая помогает ему бороться с инфекцией.

Когда снижение температуры всё же рекомендовано, родителям не стоит стремиться к температуре 36,6°С.

Достаточным будет снижение её на 1–1,5°С, что улучшит самочувствие ребёнка.

Необходимо помнить:

- Ибупрофен разрешен детям с 3 месяцев;
- Парацетамол разрешен с 1 месяца;
- Оба препарата полностью отвечают критериям высокой эффективности, безопасности и официально рекомендованы в педиатрической практике.

Дозировку препарата должен рассчитывать педиатр, учитывая массу тела ребенка на момент болезни.

Указанные препараты нельзя совмещать или чередовать. Это не усилит и не продлит жаропонижающий эффект, зато может вызвать серьёзные нарушения в работе печени.

Будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.
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Минздрав России: жаропонижающие препараты у детей нельзя совмещать или чередовать
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