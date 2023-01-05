Минздрав России: жаропонижающие препараты у детей нельзя совмещать или чередовать

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Важно помнить, что повышение температуры — это защитная реакция организма, которая помогает ему бороться с инфекцией.



Когда снижение температуры всё же рекомендовано, родителям не стоит стремиться к температуре 36,6°С.



Достаточным будет снижение её на 1–1,5°С, что улучшит самочувствие ребёнка.



Необходимо помнить:



- Ибупрофен разрешен детям с 3 месяцев;

- Парацетамол разрешен с 1 месяца;

- Оба препарата полностью отвечают критериям высокой эффективности, безопасности и официально рекомендованы в педиатрической практике.



Дозировку препарата должен рассчитывать педиатр, учитывая массу тела ребенка на момент болезни.



Указанные препараты нельзя совмещать или чередовать. Это не усилит и не продлит жаропонижающий эффект, зато может вызвать серьёзные нарушения в работе печени.



Будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.

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