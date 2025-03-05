Минздрав и Палата адвокатов области подписали соглашение о сотрудничестве

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Оно было подписано в ходе встречи министра здравоохранения Андрея Орлова и президента Палаты адвокатов области Татьяны Бутовченко. Соглашение о сотрудничестве направлено на предоставление бесплатной юридической помощи.

Руководители двух ведомств обсудили ключевые аспекты сотрудничества. Основное внимание было уделено организации бесплатной юридической помощи медицинским учреждениям и их сотрудникам, а также реализации прав пациентов.

Подписание соглашения стало важным шагом в повышении правовой грамотности и защищенности медицинских работников, а также в укреплении правовой культуры в сфере здравоохранения.

«Мы заинтересованы в таком взаимодействии. В ближайшее время планируем распространить опыт работы с Ассоциацией врачей по страхованию медработников на все медицинские учреждения региона. Для этого нам потребуется поддержка адвокатского сообщества. Все эти усилия в конечном итоге направлены на защиту прав медработников и пациентов», - отметил Андрей Орлов.

Соглашение предусматривает участие адвокатов и стажеров Палаты адвокатов в подготовке юридических документов и консультировании по правовым вопросам. Обе стороны выразили уверенность в том, что данное партнерство станет эффективным инструментом для защиты интересов всех участников системы здравоохранения региона.

Фото: минздрав СО