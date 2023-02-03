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Главный пульмонолог региона: «Все случаи смерти от рака лёгких непосредственно связаны с курением»

3 февраля 2023 21:13
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Также с курением связаны 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Юлия Владимировна Богданова:

- Курение является одной из основных причин предотвратимой смертности во всем мире.

Длительное курение — причина заболеваний различных органов и систем. Так, прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями доказана многочисленными исследованиями. Риск возникновения рака гортани и легких у курильщиков очень высок.

На ранних стадиях, иногда даже позже, рак лёгких может никак не проявляться, но когда обнаруживаются его признаки, болезнь часто оказывается сильно запущенной.

По статистическим данным, полученным в разных странах, 95% умерших от рака лёгких были злостными курильщиками, выкуривающими от 20 до 40 сигарет в день. Можно утверждать, что практически все случаи смерти от рака лёгких непосредственно связаны с курением.

Также с курением связаны 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

ХОБЛ - прогрессирующая и изнурительная болезнь, вызывающая постоянную одышку, прежде всего из-за сужения дыхательных путей и разрушения легочной ткани табачными смолами. Самый эффективный способ замедлить развитие ХОБЛ — прекратить курить. Мировая статистика показывает, что снижение доли курильщиков приводит к уменьшению смертности от ХОБЛ, рака легких и гортани.

Зависимость от табакокурения может быть как психологической, так и физической. При психологической зависимости у человека вырабатывается определённая привычка или ритуал курения. При физической зависимости требование организмом никотиновой дозы так сильно, что все внимание курящего сосредоточивается на поиске сигареты, идея курения становится столь навязчивой, что большинство других потребностей (утоление голода, отдых, сон и т. д.) уходят на второй план.

Победить эту зависимость может помочь врач-пульмонолог. Консультация с врачом и назначение никотинсодержащих препаратов могут более чем вдвое увеличить шансы бросить курить. В Самарской области активно работают кабинеты по отказу от курения, где можно получить помощь и поддержку при отказе от курения.

Легкого Вам дыхания!

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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