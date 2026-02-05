В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг

Что умеет чат-бот?
- Записаться в МФЦ – выберите удобное время и отделение;
- Проверить готовность документов – узнайте статус заявления мгновенно;
- Узнать адреса и режим работы – актуальная информация по всем филиалам;
- Отменить запись приёма.
Почему это удобно?
- Работает 24/7: забыли записаться днем? Сделайте это поздно вечером или
- ночью!;
- Экономит время: не нужно ждать на линии, все действия — за секунды;
- Простота и удобство: интуитивно понятный интерфейс не требует от
- пользователей специальных знаний или навыков;
- Безопасность данных: MAX является российским мессенджером, внесенным в
- реестр отечественного ПО, что гарантирует защиту и безопасность
- персональных данных пользователей.
Как начать пользоваться?
Скачайте приложение MAX или откройте его веб-версию на max.ru.
Найдите бота: просто наведите камеру вашего телефона на QR-код.
Начните диалог, выбрав нужную опцию из меню.
Делитесь новостью с друзьями — пусть они тоже будут в курсе