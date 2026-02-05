В Самаре проходит Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.91
-0.07
EUR 91.11
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре проходит Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников

228
В Самаре проходит Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников

С 4 по 5 февраля в Самаре на базе Дома Молодежи ОАО «РЖД» проходит Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников РСО, участниками которого стали представители более 30 регионов России. В рамках совещания планируется разработка концепции развития студенческих отрядов проводников РСО в 2026 году.

«Для Самарской области важно, чтобы трудовые проекты давали молодёжи понятную профессиональную траекторию и устойчивый опыт. Поэтому на совещании в Самаре мы говорим не только о подготовке к летнему сезону, но и о развитии круглогодичных форматов. В 2025 году Самарская область вошла в пилотный проект, который реализуется только в шести городах России, и у нас работает круглогодичный отряд проводников, обслуживающий поезд №047 – 048 Самара – Санкт-Петербург. Поэтому задачей региона остается помогать выстраивать прозрачные и безопасные условия работы для ребят», — отметил врио министра молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.  

В течение двух дней участников ждут встречи с руководством ОАО «РЖД», АО «ФПК», ООО «Напитки ТрансСервис» и АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», обсуждение вопросов текущей деятельности, а также выработка концепции развития студенческих отрядов проводников в 2026 году. Также на совещании подведут итоги зимних пассажирских перевозок 2025-2026 года. С начала декабря до конца января более 1000 проводников РСО принимали участие в зимних пассажирских перевозках.

«Самара уже четвертый год берет на себя ответственность за организацию Всероссийского совещания руководителей отрядов проводников, за что мы выражаем благодарность региональному отделению. Мы собрали руководителей направления, обсуждаем проблематику, плановые параметры и способы их достижения. Для нас важно, чтобы вновь назначенные руководители говорили с нами на одном языке, понимали важность работы, важность привлечения дополнительных отрядов, формирования их. Уверен, что сезон 2026 года позволит нам выйти на плановые показатели, а также поможет нашим отрядам получить более выгодные и интересные условия работы», – поделился член Общественного совета Министерства транспорта РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

  Совещание стало площадкой для укрепления связей между участниками движения, обсуждения актуальных проблем и поиска новых возможностей для развития студенческих отрядов проводников как важного элемента молодежной политики России.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в колл-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.

Организаторами совещания выступили студенческие отряды Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.

Фото: Студенческие отряды Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
Весь список