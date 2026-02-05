Самарские снегопады бьют рекорды

Февраль в Самарской области начался с погодных рекордов. 3 февраля несколько метеостанций региона побили исторические максимумы по количеству осадков, выпавших за сутки.

В Большой Глушице зафиксировали 21,4 мм осадков. Предыдущий рекорд 2021 года был 9,7 мм. То есть новый показатель больше чем вдвое.

Серноводск отметил 13,4 мм против прежнего максимума в 6,6 мм, а в Авангарде выпало 15,5 мм против 8,7 мм в 2021 году.

«Отклонение» в таблице показывает, на сколько миллиметров новый рекорд превысил старый. В Большой Глушице разница составила 11,7 мм.

Это значит, что за одни только те сутки в некоторых районах области выпала значительная часть от средней месячной нормы осадков для февраля, которая, по данным синоптиков, составляет 18-43 мм, пишет 63.ру.