Главный гериатр Самары рассказала о профилактике остеопороза

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский губернатор Дмитрий Азаров провел успешные переговоры с потенциальными инвесторами из КНР.
Дмитрий Азаров назвал визит в Китайскую народную республику успешным для Самарской области
Модель поступления в ссузы может измениться «если не в этом году, то в следующем».
В России планируют изменить модель перехода школьников в десятый класс и поступления в колледжи
Таким образом, теперь транспортный поток перераспределяется, автомобилисты не встают в дорожную пробку.
Для удобного поворота в сторону Пятой просеки по улице Солнечной выполнено устройство дополнительной полосы
Он сыграл такие знаковые роли, как Александр Пушкин, Владимир Высоцкий и Сергей Есенин. По его словам, соглашаться на такие роли непросто.
Народный артист России Сергей Безруков отмечает 50-летие
На третьем этаже железнодорожного вокзала будет вестись прием посетителей специалистами «РЖД-Медицина».
РЖД: поезд здоровья будет работать в Самаре 19 и 20 октября
На концерте зрители смогут услышать отрывки из известных спектаклей Д. Шостаковича, а также посмотреть выступления воспитанников Мастерской балета.
СОУНБ приглашает любителей классической музыки и балета на концерт «Шаг вперед»
От своевременной передачи данных приборов учета горячего водоснабжения зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов данные приборов учета горячего водоснабжения до 25 октября
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.35
0.06
EUR 102.75
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный гериатр Самары рассказала о профилактике остеопороза

18 октября 2023 15:17
128
Незаменимый витамин D, драгоценный кальций и физическая активность.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

 "Профилактика остеопороза включает:
диету, богатую кальцием и витамином D
физическую активность
профилактику падений.

У 50% женщин и 20% мужчин старше 50 лет есть риск возникновения остеопоротического перелома. Переломы костей часто имеют многофакторную природу.

Самое важное в развитии костной ткани, в процессе ее создания - строительный материал. Это кальций и витамин D. Кость состоит из белка и минеральных веществ. Это не только кальций, а также цинк, магний, фосфор. Но кальций является основным кирпичиком для построения костной ткани. Кальций мы получаем с пищей, прежде всего, из молочных продуктов.

Что важно знать?

Больше всего легкоусваиваемого кальция, который легко попадает из желудка в кровь, содержится в ферментированных молочных продуктах. Это творог, кефир, кисломолочные продукты, натуральный йогурт, сыры. В небольшом кусочке сыра кальция будет больше, чем в большом кувшине молока. Также богаты кальцием орехи, семечки, чеснок, бобовые (фасоль, боб, горох), крупы (гречневая, овсяная, ячневая).

Витамин D «уводит» кальций именно в кости, а не позволяет ему откладываться в других органах и системах. Витамин D содержится в жирных продуктах, это жирорастворимый витамин. Его источники - сливочное масло, жирные сорта рыбы, икра, яйца, курица (особенно кожа), индейка (особенно кожа, поскольку является самой жирной частью птицы), печень различных сортов рыб, например, печень трески.

Что касается жирных продуктов, то при наличии лишнего веса и атеросклероза, нужно обязательно посоветоваться с врачом. Возможно вместо таких продуктов для восполнения витамина D вам назначат специальный препарат.

Частое употребление продуктов питания, которые содержат кальций и витамин D, на протяжении всей жизни может обеспечить необходимыми строительными материалами для построения здоровой кости.

Для профилактики переломов у пожилых важны:
- организация безопасной окружающей среды
- подбор функциональной обуви, использование трости или ходунков
- коррекция схем терапии сопутствующих заболеваний
- отказ от вредных привычек - курения и алкоголя
- сбалансированное питание
- медикаментозная терапия низкой костной плотности только по назначению врача".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В центре работают врачи-нейрохирурги, врачи-радиологи, медицинский физик. Специалисты прошли обучение в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (Москва).
17 октября 2023, 19:56
В радиохирургическом центре Самары проводятся операции на головном мозге с использованием «Гамма-ножа»
В центре работают врачи-нейрохирурги, врачи-радиологи, медицинский физик. Специалисты прошли обучение в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (Москва). Здравоохранение
607
Чтобы предотвратить развитие сосудистой катастрофы и сохранить здоровье важно следовать простым правилам.
17 октября 2023, 14:58
Самарский врач-кардиолог рассказала о профилактике инфаркта миокарда
Чтобы предотвратить развитие сосудистой катастрофы и сохранить здоровье важно следовать простым правилам. Здравоохранение
457
Консультацию врача-гериатра могут получить пациенты в возрасте 65 лет и старше по направлению врача-терапевта или узкого специалиста.
18 сентября 2023, 18:18
Армен Бенян: для оказания медпомощи старшему поколению в регионе создана гериатрическая служба
Консультацию врача-гериатра могут получить пациенты в возрасте 65 лет и старше по направлению врача-терапевта или узкого специалиста. Здравоохранение
1700
Здравоохранение
К коллективу Камышлинской районной больницы в этом году присоединился врач-психиатр-нарколог из города Ессентуки Ставропольского края.
18 октября 2023  17:25
Меры поддержки помогли привлечь в губернию более 110 медработников из других регионов страны
11
Незаменимый витамин D, драгоценный кальций и физическая активность.
18 октября 2023  15:17
Главный гериатр Самары рассказала о профилактике остеопороза
128
Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек.
18 октября 2023  14:29
Директор института профилактической медицины СамГМУ рассказала о питании полезном для здоровья костей
214
Три новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нефтегорском районе
18 октября 2023  12:59
Три новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нефтегорском районе
165
Половина россиян против применения искусственного интеллекта в медицине
18 октября 2023  11:37
Половина россиян против применения искусственного интеллекта в медицине
178
Этой осенью в России может начаться тройная эпидемия вирусов
18 октября 2023  09:41
Этой осенью в России может начаться тройная эпидемия вирусов
200
18 октября 2023  08:30
Плюсы и минусы психологических онлайн-консультаций
83
В центре работают врачи-нейрохирурги, врачи-радиологи, медицинский физик. Специалисты прошли обучение в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (Москва).
17 октября 2023  19:56
В радиохирургическом центре Самары проводятся операции на головном мозге с использованием «Гамма-ножа»
609
Она предусмотрена для врачей – психотерапевтов, специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием, а также медицинских психологов.
17 октября 2023  19:36
В Самарской области введена новая мера поддержки для молодых специалистов  отрасли здравоохранения
407
Чтобы предотвратить развитие сосудистой катастрофы и сохранить здоровье важно следовать простым правилам.
17 октября 2023  14:58
Самарский врач-кардиолог рассказала о профилактике инфаркта миокарда
458
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
334
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
415
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
814
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
439
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
620
Весь список