Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 июня в регионе подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции:

- 20 в г. Самара

- 6 в г. Тольятти

- 3 в г. Сызрань

- 10 в Красноярском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Волжском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

53 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65817 случаев коронавируса.



Скончались 2131 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 59, 66, 68, 68 лет, женщина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 55, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 69 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 66,74, по стране - 87,38.

Коэффициент летальности в области - 3,24, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7262, нарастающим итогом 2707418.