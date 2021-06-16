Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 июня в регионе подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции:
- 20 в г. Самара
- 6 в г. Тольятти
- 3 в г. Сызрань
- 10 в Красноярском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Волжском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
53 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65817 случаев коронавируса.
Скончались 2131 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 66, 68, 68 лет, женщина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 55, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 69 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 66,74, по стране - 87,38.
Коэффициент летальности в области - 3,24, в стране - 2,43.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7262, нарастающим итогом 2707418.