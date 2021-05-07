Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

7 мая в регионе подтверждено 96 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 31 в г. Самара
- 12 в г. Тольятти
- 9 в Волжском районе
- 8 в г. Сызрань
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Красноярском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
86 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62391 случай коронавируса.
Скончались 1585 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 45, 72, 72, 72, 79, 94 лет, мужчины 65, 65, 76, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 83, 85 лет, мужчины 67, 67, 68, 78, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 49,64, по стране - 77,14.
Коэффициент летальности в области - 2,54, в стране - 2,32.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5693, нарастающим итогом 2409282.