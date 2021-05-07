Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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7 мая в регионе подтверждено 96 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 31 в г. Самара

- 12 в г. Тольятти

- 9 в Волжском районе

- 8 в г. Сызрань

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Красноярском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

86 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62391 случай коронавируса.



Скончались 1585 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 45, 72, 72, 72, 79, 94 лет, мужчины 65, 65, 76, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 83, 85 лет, мужчины 67, 67, 68, 78, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 49,64, по стране - 77,14.

​​Коэффициент летальности в области - 2,54, в стране - 2,32.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5693, нарастающим итогом 2409282.