Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также скорректирован режим работы метро.
9 мая будет будет пущен дополнительный транспорт  для вывоза самарцев после фейерверка
Где молодые специалисты из России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции «Поварское дело».
Выпускник Новокуйбышевского колледжа выиграл «золото» чемпионата WorldSkills UK 
Церемония принятия Присяги состоялась у мемориала памяти работникам правоохранительных органов, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 1999 года.
Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Родине
В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. 
В Перми состоялся окружной финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
В целях улучшения транспортного обслуживания поселка и повышения ритмичности работы общественного транспорта.
Для жителей Зубчаниновки вносится ряд корректив в работу автобусных маршрутов
Деревья максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. 
Перед ДК «Заря» в Самаре высадили шесть голубых елей
По многочисленным обращениям, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».
Приём заявок на онлайн-шествие Бессмертного полка продлён до 9 мая
Дмитрий Азаров предложил разработать программу поддержки сельхозпредприятий, привлекающих молодежь по целевому обучению.
Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин обсудили вопросы  развития ключевых отраслей экономики Исаклинского района
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 мая 2021 14:07
190
В Самаре заболел 31 человек.

 7 мая в регионе подтверждено 96 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 31 в г. Самара
- 12 в г. Тольятти
- 9 в Волжском районе
- 8 в г. Сызрань
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Красноярском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Похвистнево

86 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62391 случай коронавируса.

Скончались 1585 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 45, 72, 72, 72, 79, 94 лет, мужчины 65, 65, 76, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 83, 85 лет, мужчины 67, 67, 68, 78, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 49,64, по стране - 77,14.

​​Коэффициент летальности в области - 2,54, в стране - 2,32.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5693, нарастающим итогом 2409282.

Теги: коронавирус новые случаи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 34 человека.
06 мая 2021, 14:30
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 34 человека. Здравоохранение
547
В Самаре заболели 19 человек.
05 мая 2021, 20:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 19 человек. Здравоохранение
837
В Самаре заболели 62 человека.
04 мая 2021, 19:45
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 62 человека. Здравоохранение
671
Здравоохранение
В Самаре заболел 31 человек.
7 мая 2021  14:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
190
Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников
7 мая 2021  10:41
Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников
234
Опыт Самарской службы крови в вопросах развития и сохранения донорского потенциала в период пандемии, был признан успешным.
6 мая 2021  23:03
Проект самарской службы крови «Сложить возможное ради бесценного» победил во Всероссийском конкурсе
467
В Самаре заболели 34 человека.
6 мая 2021  14:30
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
550
В Самаре заболели 19 человек.
5 мая 2021  20:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
839
В Самаре заболели 62 человека.
4 мая 2021  19:45
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
674
В Самаре заболели 56 человек.
3 мая 2021  15:38
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1044
В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах
2 мая 2021  18:50
В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах
989
В предстоящие майские праздники возможности пройти вакцинацию для населения будут увеличены.
1 мая 2021  21:40
Информация о работе  прививочных пунктов в майские выходные 
1055
В Самаре заболели 74 человека.
1 мая 2021  20:09
Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции
1224
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
137
Весь список
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
134
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
196
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
218
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
570
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
562
Весь список