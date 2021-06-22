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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 июня 2021 14:35
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В Самаре 40 заболевших.

22 июня в регионе подтверждено 90 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 40 в г. Самара
- 16 в г. Тольятти
- 6 в г. Сызрань
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Жигулевск

84 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66254 случая коронавируса.

Скончались 2192 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 62, 79, 93 лет, мужчины 63, 70, 78, 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
две женщины 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,65, по стране - 89,28.

Коэффициент летальности в области - 3,31, в стране - 2,44.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7648, нарастающим итогом 2752033.

Теги: коронавирус новые случаи

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