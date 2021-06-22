Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 июня в регионе подтверждено 90 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 40 в г. Самара

- 16 в г. Тольятти

- 6 в г. Сызрань

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Жигулевск

84 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66254 случая коронавируса.



Скончались 2192 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 62, 79, 93 лет, мужчины 63, 70, 78, 81, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

две женщины 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,65, по стране - 89,28.

Коэффициент летальности в области - 3,31, в стране - 2,44.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7648, нарастающим итогом 2752033.