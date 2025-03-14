Делегация из Республики Мордовия посетила медучреждения региона

115

Специалисты ознакомились с работой центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской клинической больницы №8, Самарского областного клинического онкологического диспансера и областной клинической больницы им. В.Д.Середавина.️

Напомним, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, первым был открыт ЦАОП СГКБ №8. В настоящее время в регионе уже работают 12 центров, где пациентам проводится комплексное обследование по направлению лечащего врача при подозрении на злокачественное новообразование. Здесь же они получают химиотерапевтическое лечение и остаются под диспансерным наблюдением. Все центры оснащены современным диагностическим оборудованием, которое позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях.

В головном учреждении онкологической службы региона специалисты ознакомились с работой отделений эндоскопии, лучевой терапии,рентгенохирургических методов лечения и отделения медицинской реабилитации, которые оснащены современным медицинским оборудованием для диагностики, лечения и реабилитации пациентов со злокачественными новообразованиями.

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач диспансера Олег Каганов отметил, что за свою 85-летнюю историю Самарский областной клинический онкологический диспансер стал специализированным научно-методическим центром,базой для развития современных технологий и исследований в области онкологии в ПФО.

В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина коллеги посетили региональный сосудистый центр, в котором проходят лечение жители региона с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ежегодно в областной больнице оказывается стационарная медпощь более 60 тысячам человек. Специалисты проводят более 340 тысяч консультаций и выполняют более 30 тысяч хирургических оперативных вмешательств. Также гости детально ознакомились с организацией работы отделения нейрореанимации и отделения медицинской реабилитации

.Отделение реабилитации оснащено современным оборудованием благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».Кроме того, в рамках визита делегация посетила Самарский областной центр нефрологии и диализа. Участники высоко оценили уровень предоставляемой медицинской помощи, а также современные подходы к лечению, которые активно внедряются в регионе.

«Сотрудничество между регионами играет ключевую роль в развитии системы здравоохранения. Обмен опытом и достижениями позволяет получать информацию о работе в других регионах, рассмотреть различные точки зрения и подходы. Это полезно для внедрения новых практик и оптимизации внутренних процессов. Важно, чтобы такие визиты стали регулярной практикой, способствующей укреплению межрегиональных связей», - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО