Я нашел ошибку
Главные новости:
Приговором суда женщине назначено наказание в виде  исправительных работ сроком на 6 месяцев.
В Самаре мастер участка признана виновной в смерти работника от удара током
Была отмечена особая важность проблематики Конгресса для развития региона в области образования, культуры, креативных инициатив и деятельности общественных организаций.
«Среда развития»: Межрегиональный Конгресс исследователей социокультурного ресурса развития региона  провели в Самаре
Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог.
Из Рождествено в Самару спасатели экстренно доставили мужчину с инсультом
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +3, +5°С.
16 ноября в Самарской области дождливо, местами туман, до  +7°С
5 районных больниц будут оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина.   
Армен Бенян: "В Самарской области уже в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом"
Именитый спортсмен вместе с заслуженным тренером России Александром Милеевым проведет тренировку на гребных тренажерах.
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Во время соревнований царила атмосфера праздника. Проигравших не оказалось.
В ИК-28 УФСИН СО состоялся КВН
Юные жители региона уже начали отправлять письма Деду Морозу накануне его Дня рождения, который он отметит 18 ноября.
Оставить письмо или открытку Деду Морозу можно в почтовом ящике любого отделения Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.86
EUR 97.78
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян: "В Самарской области уже в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом"

15 ноября 2023 17:48
113
5 районных больниц будут оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина.   

«В Самарской области уже в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». 5 районных больниц будут оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина.     Для  повышения доступности медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена в ближайшие годы создадим новые специализированные подразделения.  Планируется создание 2 региональных эндокринологических центров в Самаре и Тольятти, 3 межрайонных центров в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Также прорабатываем вопрос открытия   2 кабинетов «Диабетическая ретинопатия» в Самаре и Тольятти и  2 кабинетов «Диабетическая стопа» в Самаре и Сызрани», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 

Сегодня для профилактики осложнений  заболевания для пациентов    работают:
- 46 амбулаторных школ 
- 5  стационарных школ на базе эндокринологических отделений.

«Повысить доступность помощи и улучшить качество жизни наших пациентов помогают и региональные  меры. С 2022 года за счет средств областного бюджета обеспечиваем  детей и беременных женщин, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы. С этого года стали  обеспечивать  маленьких пациентов ланцетами»,  - отметил Армен Бенян.

 

Фото:  мминздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи?
14 ноября 2023, 20:32
Доцент кафедры педиатрии СамГМУ: "Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?"
С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи? Здравоохранение
384
По нему супруги от 18 до 45 лет могут получить консультации врачей и пройти медицинское обследование по показаниям в своей поликлинике.
14 ноября 2023, 17:51
Молодоженам региона в ЗАГСе вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
По нему супруги от 18 до 45 лет могут получить консультации врачей и пройти медицинское обследование по показаниям в своей поликлинике. Здравоохранение
475
Пародонтит называют шестым осложнением сахарного диабета.
14 ноября 2023, 15:29
Главный стоматолог региона: о стоматологическом здоровье пациентов с сахарным диабетом
Пародонтит называют шестым осложнением сахарного диабета. Здравоохранение
436
Здравоохранение
5 районных больниц будут оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина.   
15 ноября 2023  17:48
Армен Бенян: "В Самарской области уже в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом"
113
С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи?
14 ноября 2023  20:32
Доцент кафедры педиатрии СамГМУ: "Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?"
387
По нему супруги от 18 до 45 лет могут получить консультации врачей и пройти медицинское обследование по показаниям в своей поликлинике.
14 ноября 2023  17:51
Молодоженам региона в ЗАГСе вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
476
Пародонтит называют шестым осложнением сахарного диабета.
14 ноября 2023  15:29
Главный стоматолог региона: о стоматологическом здоровье пациентов с сахарным диабетом
438
Реконструкция продолжалась 2 года.
14 ноября 2023  15:06
Свыше 30 тысяч пациентов получили помощь в Нефтегорской больнице после реконструкции
411
13 ноября 2023  19:50
Преимущества страхования от онкозаболеваний
196
Минздрав предложил установить нормы на посещение врача-гериатра в амбулаторных условиях.
13 ноября 2023  17:39
Сколько времени уделит врач пациенту поликлиники за один прием
561
12% экономически активных самарцев обращались за онлайн-консультациями к врачам
12 ноября 2023  11:34
12% экономически активных самарцев обращались за онлайн-консультациями к врачам
720
Ежегодно в Похвистневскую больницу госпитализируют порядка 1000 взрослых и детей с травмами.
10 ноября 2023  16:27
Жители Похвистнево и близлежащих районов получают помощь в новом отделении
824
Курение табака — основной фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких . Курение более чем в 10 раз увеличивает  риск  развития ХОБЛ.
10 ноября 2023  15:40
Хронические респираторные заболевания - фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака легкого
898
Весь список
В центре внимания
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
326
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
237
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
230
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
536
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
475
Весь список