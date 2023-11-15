Армен Бенян: "В Самарской области уже в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом"

113

«В Самарской области уже в этом году стартуют мероприятия федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». 5 районных больниц будут оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина. Для повышения доступности медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена в ближайшие годы создадим новые специализированные подразделения. Планируется создание 2 региональных эндокринологических центров в Самаре и Тольятти, 3 межрайонных центров в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Также прорабатываем вопрос открытия 2 кабинетов «Диабетическая ретинопатия» в Самаре и Тольятти и 2 кабинетов «Диабетическая стопа» в Самаре и Сызрани», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Сегодня для профилактики осложнений заболевания для пациентов работают:

- 46 амбулаторных школ

- 5 стационарных школ на базе эндокринологических отделений.



«Повысить доступность помощи и улучшить качество жизни наших пациентов помогают и региональные меры. С 2022 года за счет средств областного бюджета обеспечиваем детей и беременных женщин, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы. С этого года стали обеспечивать маленьких пациентов ланцетами», - отметил Армен Бенян.

Фото: мминздрав СО