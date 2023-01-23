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Армен Бенян призвал жителей региона своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры

23 января 2023 15:59
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Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

«Мы часто сейчас употребляем слово культура: культура реабилитации, культура вакцинации, культура профилактики. Это то, что мы должны привить по умолчанию. Забота о своем здоровье должна стать нормой жизни каждого. Взаимное доверие пациента и врача должно создать эту культуру»,- отметил Армен Бенян.

Предупредить развитие болезней, выявить факторы риска и обнаружить опасный недуг на ранней стадии помогает диспансеризация.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

 «Основной акцент делаем на предупреждение, профилактику и раннее выявление заболеваний. Пример из статистики: если рак легкого обнаруживается на первой стадии, то 5-летняя выживаемость составляет до 80%, а если рак легкого выявлен на 4 стадии, то 5-летняя выживаемость - до 10%, то есть почти в 8 раз меньше. И таких примеров очень много. Поэтому важно своевременно проходить профилактические обследования. Это вопрос собственной безопасности и сбережения жизни и здоровья. Важно также исключить все факторы, которые наносят вред здоровью. Алкоголь и курение являются одними из главных причин развития жизнеугрожающих заболеваний, в том числе онкологии, цирроза печени, ишемической болезни сердца. Курильщик имеет в 50 раз больше шансов умереть от рака легкого. Человек, который регулярно употребляет алкоголь, имеет в 20 раз больше рисков заболеть циррозом печени», - подчеркнул руководитель ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
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