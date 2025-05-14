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Андрей Орлов проконтролировал ход ремонтных работ в поликлинике поселка Мехзавод
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Андрей Орлов проконтролировал ход ремонтных работ в поликлинике поселка Мехзавод

14 мая 2025 20:33
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До конца года все ремонтные работы на объекте будут завершены.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил Самарскую городскую больницу №7. Руководитель ведомства проконтролировал ход ремонтных работ амбулаторно-поликлинического отделения № 2.

Здание отделения было построено в 1968 году. Трехэтажное отделение площадью 1 608 кв.м давно требовало капитального ремонта. По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, включая капитальный ремонт поликлинического отделения № 2.

«Модернизация лечебного учреждения позволит обеспечить доступность и качество медицинской помощи практически для 30 тысяч жителей поселка Мехзавод, включая Новую Самару. Ранее неоднократно поступали обращения от жителей с просьбой провести капитальный ремонт в здании. Благодаря поддержке губернатора и правительства региона в настоящее время готовность объекта составляет 35%», - отметил Андрей Орлов.

До конца года все ремонтные работы на объекте будут завершены.

По словам главного врача учреждения Анны Дубасовой работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

«На данный момент готовность кровли составляет 90%, а также начаты работы по утеплению фасада. Внутренние работы продолжаются: сейчас идет чистовая отделка и монтаж отопительной системы. Также завершена заливка полов на этажах, кроме первого, где планируется усиление конструкции», - рассказала Анна Анатольевна.

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» завершен ремонт офиса врача общей практики в поселке Красная Глинка.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В этом году будет проведен капитальный ремонт 132 объектов здравоохранения в рамках национального проекта и за счет средств областного бюджета.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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