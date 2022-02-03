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Житель поселка Волжский подозревается в совершении преступления против общественной безопасности

3 февраля 2022 15:12
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Мужчина задержан, судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Волжский 1996 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»".

"По версии следствия, на протяжении длительного времени подозреваемый размещал на своих страницах в социальных сетях фотоизображения с символикой международной террористической организации, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. Кроме того, мужчиной была размещена аудиозапись на иностранном языке, содержащая публичный призыв к осуществлению террористической деятельность, а также публичное оправдание терроризма. Данные материалы были размещены в общем доступе и доступны для ознакомления неограниченным числом пользователей социальных сетей", - передает пресс-служба СУ СК СО.

Мужчина задержан, судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

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