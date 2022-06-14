Житель поселка Новосемейкино во время застолья избил до смерти собутыльника

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Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя поселка Новосемейкино, обвиняемого в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

8 июня в следственный отдел поступило сообщение по факту смерти в одном из медицинских учреждений города мужчины 1959 года рождения, доставленного из квартиры одного из многоквартирных домов поселка Новосемейкино. По предварительным данным, причиной смерти мужчины послужила черепно-мозговая травма.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина 1988 года рождения, который пояснил, что в тот день в компании знакомых распивал спиртные напитки в квартире погибшего. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой он нанес своему оппоненту несколько ударов в область расположения жизненно-важных органов, после чего покинул место происшествия. Позднее потерпевший от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО