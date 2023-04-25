Жительницу Чапаевска подозревают в незаконном получении материнского капитала

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Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В 2021 году подозреваемая предоставила в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении ребенка и получила сертификат на материнский (семейный) капитал на общую сумму более 639 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО