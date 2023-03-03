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Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею второго ребенка в Отдел ЗАГСа города Краснодара.
Жительницу Чапаевска обвиняют в межрегиональном мошенничестве при получении материнского капитала
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Жительницу Чапаевска обвиняют в межрегиональном мошенничестве при получении материнского капитала

3 марта 2023 14:23
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Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею второго ребенка в Отдел ЗАГСа города Краснодара.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, жительницу Чапаевска обвиняют в межрегиональном мошенничестве при получении выплат. Причиненный ущерб бюджетам Самарской области и Краснодарского края составил порядка 772,7 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре по материалам, собранным полицейскими, окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами", в отношении ранее судимой за незаконный оборот наркотических средств, кражу и мошенничество жительницы  Чапаевска.

38-летняя жительница Самарской области, с целью незаконного получения денежных выплат и средств материнского капитала, договорилась с неустановленной женщиной о возможности и способе совершения данного противоправного деяния. Прибыв в Краснодарский край, злоумышленница подала заявление в государственное казенное учреждение, содержащее сведения о причитающихся ей выплатах в связи с рождением второго ребенка одинокой матерью и о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. При подаче документов заявительница предупреждалась соцработниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею второго ребенка в Отдел ЗАГСа города Краснодара, а затем, вернувшись на территорию Самарской области, фиктивно зарегистрировалась по месту пребывания вместе с несуществующей дочерью в Красноглинском районе областного центра, а в последствии - на территории Карасунского внутригородского округа г. Краснодара. С целью обналичивания части средств материнского капитала сообщница обвиняемой приобрела на ее имя земельный участок и взяла кредит на строительство дома. Погашение основного долга и уплаты процентов по займу осуществлялось государственным учреждением на основании заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

На основании поданных документов в период с февраля 2021 года по март 2022 года безработная женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджетам Самарской области и Краснодарского края на сумму около 772,7 тысяч рублей.

Как рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант юстиции Лали Гведашвили: «Поскольку противоправная деятельность злоумышленниц имела межрегиональный характер, на территориях нескольких субъектов РФ, в том числе в Краснодарском крае, проведены выемки документации, послужившей основанием для назначения обвиняемой пособий и выплат. Также установлены и допрошены ряд свидетелей – работников регистрирующих органов и Фондов социальной защиты населения, подтверждающих неправомерное обращение жительницы Самарской области о начислении ей социальных выплат и средств материнского капитала. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жительницы города Чапаевска направлено в Красноглинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу».

Материалы о противоправной деятельности неустановленного лица выделены в отдельное производство.

Полицейские предупреждают, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО

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Фото:   .пресс-служба ГУ МВД СО

 

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