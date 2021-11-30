Жительница Жигулевска жестоко избила своего грудного сына

95

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2000 года рождения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

28 ноября женщина находилась в своей квартире с двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения. "На фоне неприязненных отношений, возникших из-за плача младшего сына, женщина нанесла ему несколько ударов руками по ногам и туловищу. Ребенок с многочисленными кровоподтеками был доставлен в медицинское учреждение, где ему также диагностировали закрытый перелом бедренной кости", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В рамках расследования уголовного дела так же дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики.

Старший ребенок в настоящее время находится с бабушкой.

Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО