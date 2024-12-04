Жительница Жигулевска убила мужа во время пьяной ссоры

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Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, подозреваемого в совершении убийства.

30 ноября подозревая, находясь по месту своего жительства, на почве ссоры в ходе распития спиртных напитков нанесла своему 37-летнему мужу удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался в этот же день в медучреждении.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО