Жительница Шенталинского района подозревается в краже денег с банковской карты своего знакомого

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В ОМВД Шенталинского района обратился местный житель с заявлением о том, что знакомая похитила с его банковского счета 6 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что накануне вечером позвал к себе в гости приятелей, во время распития спиртного он заснул, а проснувшись утром, когда гости уже ушли, не обнаружил сотового телефона, но не придал этому значения. Спустя пару часов он пошел в магазин, но за покупки не смог расплатиться, потому что денег на банковской карте не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастна 30-летняя знакомая потерпевшего, которая была в его доме накануне.

Полицейские задержали подозреваемую.

Женщина пояснила, что в тот день они с сожителем распивали спиртные напитки и ночевали в доме общего знакомого. Утром, пока хозяин дома спал, она взяла его телефон, положила в карман и ушла вместе со своим сожителем.

После этого она проверила баланс денежных средств и, так как у нее не было банковской карты, попросила случайного прохожего дать ей наличные взамен на денежный перевод, который она сделала через мобильный банк на счет незнакомца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета).

Сотовый телефон женщина вернула законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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