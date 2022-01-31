Житель Свердловской области приговорен к пожизненному заключению за убийство и изнасилование девочки

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Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Асбеста за насильственные действия и убийство 11-летней девочки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС.

Следствие и суд установили, что 12 ноября 2020 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, у дома по улице Челюскинцев в Асбесте встретил незнакомую ему 11-летнюю девочку, которая в тот момент продавала газеты. Под предлогом покупки обвиняемый заманил ребенка к себе домой, где совершил в отношении малолетней инкриминируемые ему преступления, после чего задушил ее.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления - грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков, убийство, в общей сложности в колонии он провел 19 лет.

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