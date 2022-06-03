Житель села Нижнее Санчелеево ответит перед судом за покушение на убийство троих женщин

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Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего села Нижнее Санчелеево, обвиняемого по статье "Покушение на убийство двух или более лиц".

В феврале 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому знакомой ему местной жительницы, в котором, по его данным, также находилась его гражданская супруга с целью выяснения отношений с последней.

"Встретившая обвиняемого хозяйка дома потребовала от него покинуть территорию домовладения, на что последний ответил отказом и нанес ей удар ножом в область расположения жизненно-важных органов. Услышав крик потерпевшей, на улицу выбежала еще одна женщина, ранее находившаяся в доме, которую обвиняемый схватил за шею и замахнулся ножом, однако его действия были пресечены гражданской супругой, также вмешавшейся в конфликт. Далее мужчина набросился на последнюю, сбив ее с ног, и нанес один удар ножом в область грудной клетки", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог - женщины оказали активное сопротивление. Всем потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО