Житель Кинеля подозревается в посредничестве во взяточничестве

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Следственным отделом Кинеля возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".

В 2022 году подозреваемый передал своей знакомой, выступающей в роли посредника во взяточничестве, 180 тысяч рублей для дальнейшей передачи взятки сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы за установление группы инвалидности, без отсутствия законных оснований.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО