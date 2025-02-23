Житель Большеглушицкого района незаконно поставил на миграционный учет двоих иностранцев

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Из материалов уголовного дела следует, что в 2024 году 31-летний житель Большеглушицкого района по месту своей регистрации в жилом доме, незаконно поставил на миграционный учет двоих иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

При подаче документов на регистрацию мужчина неоднократно предупреждался полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих действий не отказался.

В ходе проверки на своем административном участке соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета участковым уполномоченным полиции отделения МВД России по Большеглушицкому району установлено, что указанные лица по месту регистрации не проживают.

Хозяин жилища признался, что фиктивно прописал у себя иностранных граждан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся.

Мировой судья постановил признать мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО