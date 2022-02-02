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Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя УГООКН Самарской области

2 февраля 2022 17:07
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (подстрекательство к совершению служебного подлога, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

"В феврале 2020 года между ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия» (далее – Агентство), учредителем которого является Управление государственной охраны объектов культурного наследия (далее - Управление), и строительной организацией был заключен договор на проведение археологического обследования и выявление объектов археологического наследия на земельных участках, расположенных в Самарской районе города Самары. В рамках исполнения условий данного договора сотрудником Агентства. В соответствии с выданным разрешением, проведены охранно-разведочные работы, в ходе которых был выявлен объект, обладающий признаками культурного наследия «Культурный слой города Самара 19-начало21 века».  Исполнитель уведомил Управление в лице временно исполняющего обязанности руководителя о результатах работ, а также составил научный отчет о выполненных археологических полевых работах", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Обвиняемый, получив указанную информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, "с целью создания условий для реализации программы по увеличению ввода жилья в эксплуатацию в кратчайший срок и уменьшению обременения на земельные участки в виде объектов культурного наследия, находящихся в границах культурного поселения".

Далее, по указанию обвиняемого в адрес строительной организации было подготовлено и направлено заключение о возможности проведения  землеустроительных работ на указанных земельных участках.

"В целях придания законности своим действиям обвиняемый дал указание подчиненному сотруднику внести исправления в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков с указанием сведений об отсутствии памятников археологии на них и возможности их дальнейшего использования для строительства. Результатом преступных действий обвиняемого  явилось существенное нарушение охраняемых законов интересов общество и государства в виде несоблюдения сохранности объектов культурного наследия", - отметили В СУ СК СО.

Благодаря грамотным и скоординированным действиям сотрудников второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, предпринятым в рамках расследования уголовного дела, указанные земельные участки были внесены в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Судом по ходатайству следователя обвиняемый был отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   СУ СК СО

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