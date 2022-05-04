Замруководителя самарского УФССП обвиняется в превышении полномочий

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Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области и подчиненный ей сотрудник предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

"По версии следствия, в период времени с марта 2019 года по май 2020 обвиняемые, занимавшие различные должности в УССП Самарской области неоднократно давали заведомо незаконные указания подчиненным сотрудникам о регистрации судебных приказов по делам о взыскании налогов и пени с физических лиц. При этом обвиняемые исходили из того, что сумма взысканий по судебным приказам больше суммы государственной пошлины по исполнительным листам. В соответствии с данными указаниями сотрудники не осуществляли в полном объеме регистрацию более 4 тысяч исполнительных документов, поступивших из налоговых органов и судов города Самары. Указанные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов граждан и непоступление в установленном порядке налогов, сборов и пошлин по исполнительным листам на общую сумму более 11 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Обвиняемая отстранена от исполнения должностных обязанностей. Уголовное дело будет в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу.