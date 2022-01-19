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Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, уголовное дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве.

"Оно относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании "Спецтрансстрой", - сказал собеседник агентства. Ранее в рамках данного дела о мошенничестве был арестован бывший замминистра транспорта Юрий Рейльян.

Ранее сообщалось, что Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. Источник уточнил, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Другой источник ТАСС сообщил, что сейчас Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Владимир Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой". С 2021 года назначен на должность заместителя министра транспорта России. Награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами.

Фото: Росжелдор/ТАСС