Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу в России

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Закон о пожизненном заключении педофилов, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу в России во вторник, 8 февраля.

Согласно принятой норме, за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет виновник несет наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

Кроме того, та же мера грозит совершившим насильственные действия против двух и более детей. При этом речь идет также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего 18 января Госдума в третьем чтении приняла законопроект. 26 января Совфед его одобрил.

28 января Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия, сообщают "Известия".