Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самары, подозреваемого по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности".



По версии следствия, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил с бывшей супругой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента в целях формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре, по завышенной рыночной цене. Незаконными действиями фигуранта бюджету Самарской области был причинен ущерб на общую сумму не менее 4 миллионов рублей.



Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.



В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО