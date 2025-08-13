Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.
Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек. 
Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
14 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза,до +24°С
Они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.
Специалисты лесхоза Самары увеличили число профилактических рейдов по городским лесам
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий

13 августа 2025 20:53
151
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самары, подозреваемого по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности".

По версии следствия, не позднее марта 2022 года подозреваемый заключил с бывшей супругой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента в целях формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре, по завышенной рыночной цене. Незаконными действиями фигуранта бюджету Самарской области был причинен ущерб на общую сумму не менее 4 миллионов рублей.

Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.

В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
11 августа 2025, 18:30
Самарчанка обвиняется в госизмене
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств. Закон
1047
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
11 августа 2025, 17:54
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки. Закон
532
Возбуждено уголовное дело.
08 августа 2025, 16:34
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
Возбуждено уголовное дело. Закон
890
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
181
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
245
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
328
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
258
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
831
Весь список