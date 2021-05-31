За организацию игорной деятельности тольяттинка пойдет под суд

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Следственным отделом Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

В марте обвиняемая в квартире дома в Центральном районе Тольятти осуществляла организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Фото: СУ СК СО