За невыплату зарплаты сотрудникам перед судом предстанут руководители ряда коммерческих организаций региона

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Сотрудниками Ленинского межрайонного следственного отдела завершено расследование уголовных дел в отношении руководства ряда коммерческих организаций региона, обвиняемых по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия, генеральный директор ООО по монтажу строительных конструкций, в период с декабря 2020 года по август 2021 года допустил невыплату заработной платы 69 работникам организации на общую сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги, находящиеся на счетах организации, направлялись обвиняемым на удовлетворение требований других кредиторов, полных расчетов с контрагентами, а также получение личной выгоды.

Директор другого общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере перевозок, также допустила невыплату заработной платы работникам организации в период с января по март 2022 года на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Денежные средства, находящиеся на счетах организации, также использовались для увеличения суммы оборотного капитала организации и увеличения дохода от его использования.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО