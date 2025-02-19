Возбуждено уголовное дело после конфликта между учителем и учеником в самарской школе

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Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По версии следствия, педагог одной из школ Самары совершил противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Как пишет СОВА, на медиаресурсах губернии появилось видео, на котором учитель общается со школьником и просит ему дать дневник. Мальчик отказывает, а после преподаватель дает ребенку пощечину. На этом видео прерывается.