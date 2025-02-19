Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейча его перекрашивают, чтобы добиться полного соответствия трамваям, находившимся на линии более 50 лет назад.
После празднования юбилея самарского трамвая, один из ретро-трамваев собираются выпустить на линию
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
По уголовном делу проводятся  необходимые следственные действия.
Возбуждено уголовное дело после конфликта между учителем и учеником в самарской школе
Для любой футбольной команды последний сбор перед чемпионатом всегда решает уже задачи подготовки к первому матчу.
Игорь Осинькин рассказал о ходе третьего сбора
Как и другие волонтёры, самарцы будут чистить побережье, птиц и животных от нефтепродуктов.
15 волонтёров губернии уехали в Анапу для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов 
Зависимость от спиртного — это системное заболевание, которое поражает как тело, так и разум.
Самарский врач-психиатр-нарколог: мужской алкоголизм: как преодолеть зависимость
Индексация социальных пенсий составит 14,75 процента.
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Новый медицинский пункт - это значимое событие для жителей поселка, а также для населения ближайших сёл Мохового и Михайловского.
В поселке Формальный Кинельского района открыт новый ФАП
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.34
-0.09
EUR 95.67
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возбуждено уголовное дело после конфликта между учителем и учеником в самарской школе

19 февраля 2025 20:50
121
По уголовном делу проводятся  необходимые следственные действия.

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По версии следствия, педагог одной из школ Самары совершил противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По уголовном делу проводятся  необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Как пишет СОВА, на медиаресурсах губернии появилось видео, на котором учитель общается со школьником и просит ему дать дневник. Мальчик отказывает, а после преподаватель дает ребенку пощечину. На этом видео прерывается.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.
17 февраля 2025, 18:44
СК СО: новые обстоятельства расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары и его супруги
Удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим. Криминал
615
Самарец "подарил" мошенникам 100 000 рублей.
16 февраля 2025, 10:04
ГУ МВД СО: остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи
Самарец "подарил" мошенникам 100 000 рублей. Происшествия
660
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
14 февраля 2025, 20:37
Приревновал: самарец закрыл девушку в квартире и угрожал ей убийством
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
929
В центре внимания
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
87
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
209
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
277
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
19 февраля 2025  11:46
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
281
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
19 февраля 2025  10:31
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
262
Весь список