Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в квартире МКД по улице Советской

227

Как сообщалось ранее, в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Советской в Кировском районе города Самары, произошло возгорание из-за хлопка бытового газа, в результате которого погиб мужчина 1978 года рождения.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления произведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующих, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО