В Москве арестован 64-летний гражданин США по обвинению в педофилии

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В Москве арестован 64-летний гражданин США по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям. Об этом 15 января «Известиям» сообщили в пресс-службе Савеловского суда.

По словам пресс-секретаря суда, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца (до 13.03.2022).

По данным источника «Известий», заявление на мужчину написала его бывшая жена-россиянка. По ее словам, американец, находясь в городе Хьюстон, сексуально домогался до двух своих сыновей — 2010 и 2014 годов рождения.

14 января мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Источник пояснил, что сейчас дети живут с матерью в Москве, с мужем женщина в разводе. К детям отец приехал недавно по туристической визе.

Также сообщается, что на территории России мужчина лишен родительских прав, а в США имеет статус опекуна.

Фото: соцсети