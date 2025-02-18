В Клявлинском районе полицейский незаконно завладел банковской картой местного жителя

120

Оперативниками Самарской области выявлен факт противоправной деятельности, совершенный полицейским Клявлинского района.

По предварительной информации, заместитель начальника межмуниципального отдела в 2024 году незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Факт совершения противоправных действий выявлен сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области при участии оперативников собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области.

На основании собранных материалов следственными органами принято процессуальное решение.

В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Оперативниками подразделения собственной безопасности Главного управления МВД России по Самарской области проводится служебная проверка. При подтверждении вины указанного лица, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.